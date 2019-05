Actualidade

As autoridades no Brasil aumentaram para 66 milhões de euros a multa que a mineradora Vale terá de pagar se não apresentar em 72 horas um relatório sobre riscos e impactos da rutura de uma barragem em Minas Gerais.

A decisão foi tomada sexta-feira pela juíza Fernanda Machado em resposta a um pedido do Ministério Público, no qual os procuradores questionam qual a razão para a empresa continuar a não apresentar o estudo de riscos, apesar dos relatos de movimento de terra nos últimos dias que poderia prever um colapso iminente do barragem de resíduos de minério de ferro.

O ministério quer um estudo sobre a possibilidade de um colapso de todo o complexo de mineração Gongo Soco, em Barão de Cocais.