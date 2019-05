Actualidade

Os antigos primeiros-ministros de Portugal e Espanha Durão Barroso e José Luis Rodriguez Zapatero vão debater "as lições do passado" num debate integrado nas Conferências do Estoril.

Moderado pelo vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Miguel Pinto Luz, o debate que junta o ex-presidente da Comissão Europeia e o socialista que liderou o Governo espanhol entre 2004 e 2011 pretende esclarecer que ensinamentos foram dados durante o período da crise financeira para enfrentar os problemas atuais.

"Os líderes de hoje aprenderam alguma coisa com o passado?", é a questão que Pinto Luz vai colocar aos ex-primeiros-ministros de Portugal e Espanha.