Actualidade

O ministro de Estado para os Assuntos Estrangeiros saudita, Adel al Yubeir, assegurou hoje que a Arábia Saudita não quer começar uma guerra com o Irão, mas responderá "com firmeza" a qualquer ameaça do país.

"As mãos da Arábia Saudita estendem-se para a paz que procuramos alcançar, enquanto o regime iraniano não procura a paz na região", afirmou Al Yubeir, citado pela Efe, numa conferência de imprensa em Riad hoje de manhã.

"A Arábia Saudita não procura a guerra, mas responderá com firmeza a qualquer ameaça" do Irão, frisou o responsável, num momento de tensão entre as duas nações que são os principais rivais no Médio Oriente.