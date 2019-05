Brexit

A primeira-ministra britânica, Theresa May, prometeu hoje uma "proposta ousada" quando submeter o acordo para o 'Brexit' ao parlamento dentro de duas semanas.

Num artigo publicado hoje no jornal Sunday Times, May garantiu que o diploma "vai representar uma proposta nova e ousada", com um "pacote melhorado de medidas" que a chefe de governo acredita que podem ganhar mais apoios em toda a Câmara dos Comuns.

"Não vou simplesmente pedir aos deputados que reconsiderem outra vez [o mesmo acordo]. Pelo contrário, vou pedir-lhes que olhem para um acordo novo e melhorado com outro olhar - e para lhe darem o seu apoio", vincou.