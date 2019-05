Europeias

A maioria dos candidatos às eleições europeias defendem que a União Europeia deve regular a cibersegurança, muitos também admitem regras da União Europeia para o combate à desinformação, alertando, contudo, para a preservação da liberdade de expressão.

À pergunta da Agência Lusa sobre se se deve ou não a União Europeia legislar em matéria de regulação da cibersegurança europeia e no combate à desinformação 'online', a maioria das candidaturas às eleições europeias de 26 de maio responderam afirmativamente, sobretudo relativamente à dimensão de segurança.

O cabeça de lista do PS, Pedro Marques, considera que ambas as matérias constituem "ameaças muito sérias às democracias, à estabilidade, à segurança e à paz", argumentando que, "quanto mais abrangentes forem as respostas, maiores serão as possibilidades de as combater", sendo importante que a Europa estabeleça "regras que, respeitando as liberdades individuais, protejam os países e cidadãos europeus, e possam até constituir exemplos de boas práticas a implementar noutros pontos do globo".