Europeias

A jovem número dois da lista do PSD às europeias, Lídia Pereira, invoca a máxima "uma vez escuteira, sempre escuteira" para assegurar estar na política "para servir" e não fecha portas a outros cargos no partido no futuro.

"Fui escuteira, e 'uma vez escuteira, sempre escuteira'. Cresci neste ambiente, sempre alerta para servir, para dar aos outros, e é assim que estou na política", afirmou, numa breve entrevista à Lusa, durante a campanha para as eleições ao Parlamento Europeu de 26 de maio.

Presença constante na campanha de Paulo Rangel, a economista de Coimbra de 27 anos e atual presidente da juventude do Partido Popular Europeu (YEPP) foi a 'surpresa' que o presidente do PSD, Rui Rio, incluiu na lista às europeias, e durante a campanha tanto tem andado ao lado de Paulo Rangel durante os contactos com as populações, como já avança sozinha na abordagem de rua ou tem agenda autónoma em alguns dias.