Europeias

A Associação República e Laicidade pede à Comissão Nacional de Eleições (CNE) que proceda "às convenientes averiguações" e se pronuncie sobre a "legalidade" da publicação no Facebook do Patriarcado de Lisboa com apelo ao voto à direita.

O presidente da direção da Associação República e Laicidade enviou uma carta ao Presidente da CNE em que pede que esta se pronuncie sobre a legalidade da mensagem que o Patriarcado de Lisboa partilhou no dia 15.

Na mensagem, divulgada na página de Facebook do Patriarcado, a coligação Basta, o Nós Cidadãos e o CDS-PP são destacados entre as forças políticas concorrentes às eleições europeias de 26 de maio como aquelas que se opõem à liberalização da eutanásia, das barrigas de aluguer e à descriminalização do aborto.