Actualidade

A PSP efetuou 53 detenções entre a manhã de sábado e hoje, 39 das quais relacionadas com os festejos da conquista do campeonato de futebol pelo Benfica, informou a PSP.

Uma nota da PSP revelou que, no âmbito da atividade operacional do comando metropolitano de Lisboa (Cometlis), através de operações de fiscalização num período de 24 horas, desde as 09:00 de sábado, "efetuou 53 detenções", das quais 17 por "posse ilegal de artifício pirotécnico".

Os restantes detidos respondem por "condução em estado de embriaguez" (dez), "condução sem habilitação" legal para conduzir (seis), "posse ilegal de arma" (seis), "tráfico de estupefacientes" (cinco), "resistência e coação sobre funcionário" (três), "cumprimento de mandado de detenção" (três), "desobediência" (duas) e "furto" (uma).