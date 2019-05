Actualidade

O Presidente da Áustria, Alexander Van der Bellen, propôs hoje que se realizem em setembro as legislativas antecipadas, convocadas após a rutura da coligação no Governo devido a um escândalo que levou à demissão do vice-chanceler.

"Devido aos prazos estabelecidos pela Constituição, defendo eleições em setembro, se possível no início de setembro", declarou Van der Bellen numa breve declaração à imprensa na sede da Presidência, onde se apresentou acompanhado pelo chanceler, Sebastian Kurz.

O chefe de Estado e o líder do Governo mantiveram antes uma reunião para discutir os próximos passos a dar após a crise iniciada na sexta-feira com a divulgação de um vídeo comprometedor do vice-chanceler e líder da extrema-direita, Heinz-Christian Strache