O português Miguel Oliveira (KTM) somou hoje mais um ponto no Mundial de MotoGP, após terminar o Grande Prémio de França, quinta prova da temporada, no 15.º lugar, a 36,044 segundos do vencedor, o espanhol Marc Marquez (Honda).

O piloto de Almada, que arrancou da 17.ª posição, beneficiou dos abandonos do italiano Francesco Bagnaia (Ducati), do espanhol Maverick Viñales (Yamaha) e do japonês Takaaki Nakagami (Honda), que seguiam à sua frente, para subir ao 14.º lugar, que ocupou durante toda a segunda metade da prova gaulesa.

Contudo, a duas voltas do final, o português da equipa Tech3 foi penalizado em 1,5 segundos por ter cortado caminho entre as curvas 09 e 10 do circuito francês, perdendo um lugar para o seu companheiro de equipa Hafyzh Syarhin (KTM).