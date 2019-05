Actualidade

O presidente da Associação das Empresas do Vinho do Porto (AEVP) congratulou-se hoje com a devolução ao parlamento do diploma sobre a Casa do Douro, argumentando que se deve dar "liberdade associativa" aos viticultores.

António Saraiva reagia, em declarações à Lusa, ao anúncio, no sábado, no portal da Presidência, de que o Presidente da República decidiu devolver o diploma que restitui a Casa do Douro como associação pública e aprova os seus estatutos, pedindo uma "reflexão adicional".

Para o presidente da AEVP, Marcelo Rebelo de Sousa "mostrou que é uma pessoa ponderada e de bom senso" ao devolver a legislação ao parlamento, uma vez que "se deve dar a quem é viticultor a liberdade associativa".