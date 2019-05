Actualidade

Vítor Oliveira vai orientar o Gil Vicente, que vai disputar a I Liga de futebol em 2019/20, anunciou hoje o treinador, após a conquista do título de campeão da II Liga com o Paços de Ferreira.

"Tínhamos já garantido a subida, que foi o que nos tínhamos proposto, e agora vencer o campeonato acaba por ser um prémio para todos. Não vou ficar, vou ser treinador do Gil Vicente. Por todas as razões que podem imaginar, é o projeto mais difícil e aliciante que havia na I e II Ligas, mas resolvi aceitar esta aposta de bom grado", disse Vítor Oliveira.

O técnico, que hoje garantiu a sua 11.ª subida de divisão, a segunda pelo Paços de Ferreira, não se deixou convencer pelos argumentos do presidente dos 'castores', Paulo Meneses, que, também na salda de imprensa do Estádio Capital do Móvel, revelou que "já foi encontrada solução para o cargo de treinador.