Actualidade

A pianista Maria João Pires afirmou hoje que não sabe se mereceu no passado a Medalha de Mérito Cultural, com que foi agora distinguida, mas prometeu tudo fazer para a merecer no futuro.

"Quero agradecer esta medalha [Mérito Cultural], mas queria agradecer-lhe a medalha para o futuro. Eu não sei se a mereci no passado, mas vou fazer tudo o que posso para a merecer no futuro", afirmou a pianista portuguesa.

Maria João Pires falava durante a cerimónia de atribuição da Medalha de Mérito Cultural, com a qual a ministra da Cultura, Graça Fonseca, a agraciou numa cerimónia no Centro Belgais para o Estudo das Artes, em Escalos de Baixo, Castelo Branco.