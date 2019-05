Actualidade

Sete homens armados entraram hoje a disparar num bar no bairro de Guamá, na cidade brasileira de Belém, no Pará, matando 11 pessoas, noticiou a imprensa local.

Segundo a Polícia Militar brasileira, citada pelo portal de notícias G1, do grupo Globo, sete homens armados chegaram ao local numa moto e em três carros e, logo que entraram no bar, dispararam sobre as pessoas que ali se encontravam.

Dos 11 mortos, 6 são mulheres e 5 são homens. Uma 12ª pessoa, uma mulher, ficou ferida.