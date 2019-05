Actualidade

Tóquio, 20 mai 2019 - O Produto Interno Bruto (PIB) do Japão cresceu 2,1% no primeiro trimestre de 2019, comparativamente a igual período do ano passado, anunciou hoje o Governo nipónico.

Em comparação com o trimestre anterior, a terceira economia mundial cresceu 0,5% entre janeiro e março.

A evolução homóloga foi impulsionada pelo forte aumento da despesa pública em 6,2%, que compensou a queda de 9,4% nas exportações e nas despesas gerais familiares (0,3%), indicou o Executivo japonês.