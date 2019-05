Actualidade

A diretora-geral do Departamento de Instituições Financeiras do Banco da China em Macau disse hoje à Lusa que Macau "tem orgulho em ser a plataforma" de investimento chinês em Portugal e nos mercados lusófonos.

"Temos muitos recursos para apoiar o investimento nos países de língua portuguesa, e o Governo de Macau quer muito ajudar as empresas locais e chinesas porque pensam que é nossa responsabilidade, nós temos orgulho em ser a plataforma de investimento direcionado para Portugal", disse Wendy Sun Min.

Em entrevista à Lusa na filial do Banco da China em Macau, a responsável pelo relacionamento do banco com as instituições financeiras internacionais vincou que as empresas chinesas e portuguesas têm "muitas vantagens" um usar Macau como plataforma de investimento e exemplificou com a China Construction, uma das maiores empresas chinesas no setor da construção civil e obras públicas.