Actualidade

O 6.º Fórum Internacional do Património Arquitetónico Portugal Brasil junta no Mosteiro da Batalha, de quarta a sexta-feira, especialistas nacionais e brasileiros do setor, numa discussão cujo tema é "A preservação da multiculturalidade no património cultural".

O evento, que se realiza alternadamente em Portugal e no Brasil, tem como objetivo a promoção do debate entre entidades responsáveis pelo património, juntando sociedade civil, comunidade científica e técnica numa reflexão sobre temas da atualidade.

Segundo uma nota divulgada pelo diretor do Mosteiro da Batalha, a intenção do Fórum Internacional do Património Arquitetónico (FIPA) Portugal Brasil é contribuir para "uma maior proteção e qualificação da intervenção no património natural e construído".