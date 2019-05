Actualidade

A cantora norte-americana Madonna vai atuar no Coliseu de Lisboa nos dias 16, 18 e 19 de janeiro do próximo ano, anunciou hoje a promotora, no que serão os primeiros concertos da digressão europeia da artista.

Em comunicado, a Everything is New refere ainda que os bilhetes, com preços entre os 75 e os 400 euros, vão ser postos à venda no sábado.

A digressão, que prevê "uma série de atuações raras e íntimas" em salas de menor dimensão, vai arrancar no dia 12 de setembro em Nova Iorque, onde Madonna tem 12 concertos previstos, seguindo-se Chicago, Los Angeles, Las Vegas, Boston, Philadelphia e Miami, nos Estados Unidos.