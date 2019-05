Europeias

PSD, CDS-PP e Livre são as forças políticas mais críticas da ação do Governo face à possível saída do Reino Unido da União Europeia e qualificam o seu plano de contingência de "pálida amostra" ou "poucochinho".

Estas posições foram assumidas em resposta a um questionário que a agência Lusa enviou às 17 listas concorrentes às eleições de 26 de maio para o Parlamento Europeu, ao qual PNR, PTP e PURP não responderam, este último em protesto pelo tratamento que alega receber da comunicação social.

Uma das questões dirigidas a cada candidatura foi se "concorda com a ação do Governo, designadamente com o plano de contingência para cidadãos e empresas".