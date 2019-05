Actualidade

O município de Celorico da Beira vai criar um museu dedicado ao aviador Sacadura Cabral, natural daquele concelho, com base num espólio "significativo" que foi oferecido pelo comendador José da Silva Henriques.

O protocolo de cedência do espólio relacionado com o pioneiro da aviação comercial vai ser celebrado na quinta-feira, pelas 15:00, na Biblioteca Municipal de Celorico da Beira, entre a autarquia e José da Silva Henriques, no âmbito das comemorações do Feriado Municipal.

O presidente da Câmara, Carlos Ascensão, disse hoje à agência Lusa que o comendador José da Silva Henriques, residente em Cascais, "teve a amabilidade" de doar ao município o espólio que possui sobre o aviador Sacadura Cabral e o navegador Gago Coutinho, que fizeram a primeira travessia aérea do Atlântico Sul, a 30 de março de 1922.