Actualidade

O ex-ministro da Cultura Luís Filipe Castro Mendes afirmou hoje que o Estado português pode "impedir" a saída da Coleção Berardo do país, e põe a hipótese de um acordo com os bancos, para que continue no usufruto público.

"O Estado pode impedir a saída da coleção do país", disse o antigo titular da pasta da cultura que acompanhou a renegociação, em 2016, do acordo com o colecionador José Berardo, para manter as obras no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa.

Contactado pela agência Lusa sobre as declarações de José Berardo, na comissão parlamentar de inquérito à gestão e recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD), Luís Filipe Castro Mendes aplaudiu a reação do Ministério da Cultura, considerando-a "digna e firme".