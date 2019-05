Actualidade

A polícia espanhola deteve hoje quatro pessoas no quadro de uma investigação ao ex-embaixador da Espanha na Venezuela Raul Morodo, suspeito de lavagem de capitais relacionados com a empresa estatal Petróleos da Venezuela.

A agência espanhola Efe cita "fontes próximas do caso" para revelar que um departamento que luta contra a criminalidade económica e fiscal (UDEF) prendeu Alejo Morojo, filho do ex-embaixador, e três outras pessoas.

A investigação foi iniciada por um juiz da Audiência Nacional, tribunal especial que trata, entre outros, dos delitos mais graves do crime organizado, na sequência de uma denúncia do gabinete do procurador-geral contra a corrupção que quantificou em 4,5 milhões de euros o dinheiro cobrado de forma irregular da petrolífera venezuelana por Raul Morodo.