O 'designer' Miguel Vieira vai participar pela primeira vez no calendário oficial da Semana da Moda Masculina de Milão, evento que decorre entre 14 a 17 de junho, anunciou hoje fonte oficial.

"Foi uma total surpresa para mim, mas era um patamar que há muito tempo queria atingir. Esperei 15 anos para que isto acontecesse", avançou hoje à agência Lusa o 'designer' Miguel Vieira, 53 anos, depois de saber que vai apresentar a sua coleção primavera/verão 2020 no dia 17 de junho, pelas 14:00, no calendário oficial da Semana da Moda Masculina de Milão (Itália), evento onde vai desfilar ao lado de marcas como Versace, Prada e Gucci, entre outras.

O 'designer' natural de São João da Madeira, condecorado com o grau de comendador da Ordem do Infante D. Henrique pelo Presidente da República Jorge Sampaio, assume que, para um português, estar no calendário oficial de uma semana da moda em Itália, onde desfilam marcas como a Fendi ou Armani, é "muito complicado", pois "todos os meses em Itália saem milhares de jovens 'designers' das escolas".