Actualidade

A editora Kalandraka criou uma chancela - Confluências - que pretende "ser um abraço" entre a língua espanhola e a portuguesa, no âmbito da qual acaba de lançar em Espanha dois livros dos escritores portugueses José Gardaezabal e Patrícia Reis.

Em Portugal, a Confluências vai publicar, no dia 24, "As Meninas-Prodígio", da escritora e jornalista Sabina Urraca, uma tragicomédia em vários atos e um conto com tons de terror gótico, mas principalmente um relato contemporâneo sobre a identidade, que arranca num presente imperfeito, para regressar a todas as idades de uma mulher, adiantou.

Iniciada em novembro de 2018, com a publicação de "Sete Casas em França", do escritor basco Bernardo Atxaga, e "O Último Dia da Terranova", do galego Manuel Rivas, a chancela Confluências tem como objetivo divulgar obras em destaque das diversas línguas faladas em Espanha, mas também da América Latina, em Portugal.