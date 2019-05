Actualidade

O primeiro-ministro português defendeu hoje a necessidade de diálogo para criar uma "grande união entre democratas e progressistas" que permita fazer frente à extrema-direita, tendo em vista a formação de uma maioria clara nas instituições europeias.

"Nas próximas eleições para o Parlamento Europeu nenhum partido vai ter maioria e é necessário construir alianças", disse o governante português, em declarações ao jornalistas, antes de se encontrar com o Presidente francês, Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu, em Paris.

Em Paris, esta segunda-feira, para uma visita relâmpago antes das eleições europeias que inclui um jantar com Emmanuel Macron, António Costa disse que os democratas e progressistas têm de trabalhar em conjunto para contrariar a "internacional de extrema-direita" que se reuniu este fim de semana em Itália e conseguirá eleger muitos eurodeputados nas eleições de 26 de maio.