Actualidade

A cerimónia de enterro dos restos mortais do líder fundador da UNITA, Jonas Savimbi, vai realizar-se a 01 de junho em Lopitanga, província angolana do Bié, anunciou hoje o presidente do partido, que declarou um mês de luto.

Numa conferência de imprensa, Isaías Samakuva confirmou que os restos mortais exumados no cemitério municipal do Luena, a 31 de janeiro deste ano, são de Jonas Savimbi.

"De facto, além de explicações gerais dadas por especialistas de reconhecida experiência, que se ocuparam dos exames, o relatório escrito do Laboratório de Genética Forense da EAAF, equipa argentina de antropologia forense conclui que a probabilidade de identidade é superior a 99,99%", disse Isaías Samakuva.