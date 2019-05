Actualidade

O número de beneficiários com prestações de desemprego foi de 168.851 em abril, menos 8,1% face ao período homólogo, e uma redução de 4,7% comparando com o mês anterior, indicam as estatísticas mensais da Segurança Social.

Em abril, o número de beneficiários de subsídio de desemprego atingiu 138.777, um decréscimo de 5,9% em relação ao mesmo mês do ano passado, e de 5,1% em comparação com março, segundo os dados divulgados hoje.

Quanto ao subsídio social de desemprego inicial foram processados 7.211 subsídios, diminuindo 15,3% e 10,7% face ao mês homólogo e em cadeia, respetivamente.