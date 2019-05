Actualidade

O trabalho da pintora portuguesa Paula Rego vai ser alvo de uma retrospetiva, na MK Gallery, em Londres, com a exposição "Obedience and Defiance", que inclui trabalhos inéditos, anunciou a instituição.

"De 13 de junho a 22 de setembro de 2019, mostrando trabalhos que abrangem toda a sua carreira desde a década de 1960, esta será, em 20 anos, a primeira grande retrospetiva do trabalho de Paula Rego, no Reino Unido", lê-se no 'site' da galeria, citado pelo Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, num comunicado hoje divulgado.

"Obedience and Defiance" ("Obediência e Provocação", em tradução livre), que estará patente na ML Gallery, durante este verão, inclui "pinturas inéditas e trabalhos em papel, da família da artista e amigos íntimos, que refletem a perspetiva de Paula Rego como uma mulher imersa em questões sociais urgentes e assuntos atuais".