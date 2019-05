Actualidade

O incêndio que deflagrou no domingo num antigo paiol em Sacavém, no distrito de Lisboa, desalojou 37 pessoas que vão continuar a pernoitar no quartel dos bombeiros local, adiantou hoje à Lusa fonte da Câmara de Loures.

De acordo com esta fonte, o antigo paiol albergava um total de 29 famílias - 66 pessoas - que viviam em condições precárias.

No entanto, destas 29, apenas 14 famílias (37 pessoas) vão necessitar de serem realojadas, uma vez que as restantes casas não arderam.