Actualidade

O Hospital de Cascais anunciou hoje que está "a cooperar totalmente com a Inspeção-Geral das Atividade em Saúde (IGAS) e com a Polícia Judiciária", no âmbito de um inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Sintra.

"O Hospital de Cascais sempre se empenhou em prestar aos seus utentes cuidados de saúde de elevada qualidade e em servir a comunidade com a máxima integridade. Encaramos estas alegações de forma muito séria e estamos ativamente a investigá-las, bem como estamos a cooperar totalmente com a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde e com a Polícia Judiciária", refere um comunicado do hospital em resposta à agência Lusa.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) também confirmou a realização de diligências de investigação no Hospital de Cascais.