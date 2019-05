Venezuela

O Presidente da Venezuelana, Nicolás Maduro, disse hoje que foi "muito positiva" a primeira ronda de diálogo com a mediação da Noruega, mas advertiu a oposição que "não é ingénuo".

"Tivemos uma primeira ronda com a mediação do Governo da Noruega (...) E tenho que dizer que foi muito positiva. Sou um homem que acredita na palavra como veículo de comunicação, para superar as diferenças", disse o chefe de Estado venezuelano.

Nicolás Maduro dirigia-se a milhares de simpatizantes que se concentraram junto ao palácio presidencial de Miraflores para celebrar o primeiro aniversário de 20 de maio de 2018, dia em que foi reeleito para um novo mandato numas eleições presidenciais que a oposição questiona e que vários países não reconhecem.