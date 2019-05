Actualidade

A presidente da Junta de Freguesia da Misericórdia, em Lisboa, considera "claramente positivo" o balanço dos cinco anos de videovigilância no Bairro Alto, adiantando desejar ver o sistema no Cais do Sodré, Bica e Miradouro de Santa Catarina.

"O balanço é claramente positivo e eu quero que a videovigilância se estenda a outros sítios do território da freguesia, nomeadamente ao Cais do Sobre, à Bica e ao Miradouro de Santa Catarina, porque a videovigilância no Bairro Alto permitiu aumentar o sentimento de segurança de quem lá reside, de quem visita e de quem lá trabalha", disse Carla Madeira.

Em declarações à Lusa, a autarca frisou que a presença das câmaras de videovigilância - instaladas em maio de 2014 - é um fator "dissuasor de delinquência" na zona, onde se concentram restaurantes e bares.