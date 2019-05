Iémen

Rebeldes Houthis no Iémen atacaram hoje uma base militar saudita, no sudoeste do país, num ataque já confirmado pelas autoridades da Arábia Saudita numa altura de crescentes tensões no Médio Oriente.

Os Houthis, rebeldes pró-iranianos que controlam grandes áreas no Iémen, atacaram o aeroporto de Najran, onde se situa base militar, com um avião não tripulado ('drone') Qasef-2K, atingindo um "depósito de armas", noticiou o canal via satélite Al-Masirah.

Najran, a 840 quilómetros a sudoeste de Riade, situa-se na fronteira saudita com o Iémen e tem sido repetidamente alvo dos Houthis, aliados iranianos.