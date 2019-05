Hells Angels

A Polícia Judiciária (PJ) está hoje de manhã a fazer buscas em vários pontos do país no âmbito do processo que envolve 'motards' do grupo Hells Angels, disse à Lusa fonte policial.

Segundo a mesma fonte, é previsível que venham a ocorrer algumas detenções inseridas nestas operações, que decorrem em Lisboa e noutros pontos do país.

Contactado pela Lusa, o gabinete de imprensa da PJ apenas confirmou a realização destas buscas.