Actualidade

Um morto e um ferido ligeiro são o resultado de uma colisão entre um camião e um automóvel, ocorrida hoje no IC1, no concelho de Grândola, distrito de Setúbal, informaram os bombeiros e a GNR.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado alerta por volta das 07:00, ocorreu no Itinerário Complementar (IC) 1, entre Alcácer do Sal e Grândola.

A fonte da GNR adiantou que o acidente envolveu um pesado de mercadorias e um ligeiro de mercadorias e que a vítima mortal, um homem cuja idade não soube precisar, era o condutor do automóvel.