Actualidade

O diretor executivo do grupo Sun City anunciou hoje, em entrevista à Agência Lusa, à margem da conferência G2E Asia, que pretende concorrer às concessões de novas licenças de jogo em Macau, agendadas para 2022.

"Até agora só houve rumores, não há ainda um comentário oficial [por parte do Governo de Macau], mas se houver alguma hipótese de participarmos no concurso público, adorávamos entrar na licitação sobre as concessões", disse Andrew Lo à Lusa.

O dirigente da maior empresa do mundo de angariadores de jogadores ['junkets'] de grandes apostas, com mais de 40% do mercado das apostas VIP na capital mundial do jogo, argumentou: "Com a experiência de vários anos, se realmente tivermos concessões, com a nossa experiência em operação podemo ser competitivos no mercado, podemos ficar em boa posição".