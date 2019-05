Hells Angels

A Polícia Judiciária deteve hoje 17 pessoas em vários pontos do país do grupo Hells Angels por suspeitas de associação criminosa e o seu primeiro interrogatório judicial decorrerá na quarta-feira no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa.

Em comunicado, a PJ adianta que os 17 detidos são homens com idades entre os 29 e os 52 anos e que a operação hoje realizada se insere no mesmo inquérito à ordem do qual se encontram, em prisão preventiva, 41 arguidos, desde julho de 2018.

Foram executadas dezenas de buscas domiciliárias e não domiciliárias e cumpridos mandados de detenção envolvendo a participação de 150 operacionais de várias Unidades da PJ.