O piloto francês Sébastien Loeb (Hyundai i20), que já conquistou nove títulos mundiais de ralis, está entre os inscritos do Rali de Portugal, confirmou hoje a Hyundai, em comunicado.

Loeb fará companhia ao belga Thierry Neuville e ao espanhol Dani Sordo, pilotos já designados pela marca sul-coreana para a sétima prova do calendário do Campeonato do Mundo, que se disputa entre 30 de maio e 02 de junho.

Loeb entra, assim, para o lugar do norueguês Andreas Mikkelsen.