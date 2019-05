Actualidade

O presidente do parlamento austríaco marcou hoje para segunda-feira, 27 de maio, a votação de uma moção de censura apresentada pela oposição contra o chanceler Sebastian Kurz, enfraquecido com a partida dos seus parceiros de extrema-direita do FPO.

Wolfgang Sobotka, que como Kurz pertence ao partido OVP, precisou que tinha considerado preferível "para uma discussão calma e factual" que a moção fosse examinada após o escrutínio europeu de domingo.

Depois da queda no sábado da coligação governamental entre direita e extrema-direita, devido a um vídeo comprometedor para o líder nacionalista Heinz-Christian Strache, a crise política tem aumentado e ameaça agora o chanceler Sebastian Kurz.