Europeias

Críticas, queixas e frustração marcam a forma como as comunidades portuguesas no estrangeiro reagem à escassez de mesas de voto para receber o aumento exponencial do número emigrantes que passaram a ter capacidade eleitoral.

O recenseamento eleitoral automático dos nacionais com cartão de cidadão válido a viver no estrangeiro, introduzido pelas alterações legislativas em agosto de 2018, permite, em teoria, o voto a 1,4 milhões de emigrantes nas eleições para o Parlamento Europeu do próximo fim de semana.

O número compara com 245 mil emigrantes com capacidade eleitoral em 2014, dos quais apenas 5.129 votaram, numa taxa de participação de 2,09%.