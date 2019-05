Actualidade

A dívida externa líquida portuguesa situou-se em 180 mil milhões de euros no final de março, representando 88,6% do Produto Interno Bruto (PIB), menos 0,4 pontos percentuais face ao final de 2018, anunciou hoje o BdP.

Resultante da posição de investimento de capital (PII) portuguesa, excluindo os instrumentos de capital, ouro em barra e derivados financeiros, a dívida externa líquida passou de 89,0% no final de 2018 para 88,6% no final de março de 2019, "uma vez que o aumento do PIB mais que compensou o aumento nominal da dívida", refere o Banco de Portugal (BdP).

Segundo os dados do banco central, no final de março de 2019 a PII do país situou-se em -205,3 mil milhões de euros, registando uma variação negativa de aproximadamente 2,1 mil milhões de euros em relação ao final de 2018.