Actualidade

Os deputados angolanos votam na quarta-feira, na generalidade, o projeto de revisão do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2019, que prevê um corte de 9% em relação ao aprovado em dezembro passado, mas com a Educação a subir 67%.

O projeto de OGE para 2019, revisto, foi entregue em 07 deste mês na Assembleia Nacional, e tem receitas e despesas estimadas em 10,3 milhões de milhões de kwanzas (30,64 mil milhões de euros), representando uma diminuição de quase 9%, tendo sido necessário revê-lo face à flutuação do preço do petróleo nos mercados internacionais.

O OGE inicial foi aprovado em 14 de dezembro de 2018 - com votos favoráveis do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), e contra da oposição -, tinha previsto receitas e despesas globais de mais de 11,3 mil milhões de kwanzas, tendo sido elaborado com o preço médio do barril de petróleo exportado em 68 dólares.