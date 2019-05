Actualidade

O Presidente francês, Emmanuel Macron, agradeceu hoje a visita do primeiro-ministro português, António Costa, a Paris, na segunda-feira, destacando que ambos partilham uma visão europeísta de futuro.

"É um grande prazer acolher António Costa em Paris, numa semana que é importante para todos nós. Temos de levar à vitória este gosto pelo futuro da Europa que partilhamos um com o outro", escreveu Macron numa mensagem colocada nas suas contas do Twitter e do Facebook.

Na segunda-feira, após um jantar no palácio presidencial do Eliseu, em Paris, Costa e Macron salientaram a importância da criação de "uma coligação de progresso e futuro" após as eleições europeias entre as forças políticas que pretendem construir a próxima etapa do projeto europeu.