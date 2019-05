Actualidade

O plantel de futebol do Arouca, despromovido no domingo ao Campeonato de Portugal, deparou-se hoje com as instalações do clube encerradas quando se apresentou para treinar, informou o Sindicato dos Jogadores (SJ), em comunicado.

A estrutura sindical dos futebolistas refere que "não existe, neste momento, da parte da administração qualquer resposta para o sucedido, nem informação sobre o que irá acontecer nos próximos dias".

Segundo o SJ, as preocupações dos jogadores relativamente ao futuro do clube e ao seu futuro profissional aumentaram depois de a comunicação social noticiar que a direção vai apresentar um pedido de insolvência.