Brexit

A primeira-ministra britânica, Theresa May, garantiu hoje o apoio do seu governo para apresentar uma nova proposta de saída da União Europeia, para a qual ela espera finalmente conseguir aprovação do Parlamento.

Ao longo de três horas, o governo britânico reuniu para discutir os pormenores do que Theresa May chamou de "proposta ousada", para obter apoio parlamentar para o seu acordo de 'Brexit'.

May deverá ainda hoje dar mais informações sobre este "novo acordo", num discurso muito aguardado, pela repercussão na prolongada negociação sobre o 'Brexit'.