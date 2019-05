Actualidade

A Amazónia brasileira perdeu 953 mil quilómetros em áreas que foram desmatadas dentro de unidades de Conservação e terras indígenas que deveriam estar preservadas, nos últimos 30 anos, segundo um levantamento publicado hoje pelo G1.

Entre 1985 e 2017 o Brasil desmatou 11% de sua área de florestas. Desse total, 61,5% do desmatamento foi registado na Amazónia.

Com base em imagens de satélite disponibilizadas pelo projeto Mapbiomas, uma parceria entre universidades, ONG e o Google, os dados usados pelo G1 indicam que as áreas de proteção que deveriam ser preservadas no Brasil já estão cercadas de territórios desmatados.