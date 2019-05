Actualidade

O aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, está a trabalhar no reforço de meios na segurança, processamento de bagagens e automatização, entre outras medidas, para fazer face ao verão, anunciou hoje o Ministério das Infraestruturas e Habitação (MIH).

Estas medidas foram identificadas ou delineadas durante uma reunião, esta semana, "do grupo de trabalho que reúne as principais entidades que operam" no aeroporto e que tem como objetivo "desenvolver medidas mitigadoras para garantir uma melhor operação desta infraestrutura durante o verão 2019", segundo um comunicado do ministério.

Assim, de acordo com a mesma nota, "foram reforçados os meios, em particular por parte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)", com mais 22 agentes já ao serviço e mais 68 a partir de 01 de junho, e também pela Groundforce e Portway (recolha de bagagens). A contratação de mais 200 pilotos pela TAP é outra das medidas indicadas.