Europeias

A falta de decisão do tribunal sobre a titularidade definitiva do MPT - Partido da Terra está a confundir militantes e eleitores, com a direção saída de um congresso de 2018 a não reconhecer o ainda presidente José Inácio Faria.

Em causa o X Congresso do MPT no ano passado, de onde saiu uma nova direção que não foi reconhecida pelo Tribunal Constitucional (TC), para o qual o presidente ainda é José Inácio Faria, contou à Lusa o próprio, acusando a "direção de facto, e não de direito," de estar a mover uma "campanha difamatória" contra si.

O eurodeputado reagiu assim no dia em que a direção do MPT acusou hoje o Nós, Cidadãos!, que conta com Inácio Faria como número dois da lista às europeias, de usar indevidamente o nome do partido em campanha.