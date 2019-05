Actualidade

A 'joint-venture' com a EDP para o segmento da energia eólica 'offshore' está a ser negociada "há muito tempo", afirmou a presidente executiva da francesa ENGIE, durante a apresentação do memorando de entendimento, em Londres.

"Confirmo que é algo em que temos estado a trabalhar há muito tempo. Foi posta na mesa de forma natural. As nossas equipas trabalham juntas nos projetos que temos. A certa altura, é natural do ponto de vista estratégico e porque a dinâmica é boa entre pessoas ao nível do projeto", referiu, em resposta aos jornalistas.

A EDP e a ENGIE anunciaram hoje em Londres a assinatura de um memorando de entendimento estratégico para criar uma 'joint-venture', controlada em partes iguais, no segmento eólico 'offshore' (em alto-mar), fixo e flutuante.