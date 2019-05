Actualidade

O sorteio dos 100 jurados para o julgamento de Rosa Grilo e António Joaquim, acusados do homicídio do triatleta Luís Grilo, marido da arguida, realizou-se hoje no Tribunal de Loures e durou cerca de cinco minutos.

Os 100 jurados pré-selecionados, e dos quais sairão os oito jurados finais (quatro efetivos e quatro suplentes), foram sorteados dos cadernos eleitorais dos municípios da Comarca de Lisboa Norte, a qual contempla 10 concelhos que têm 582.588 eleitores: Vila Franca de Xira, Loures, Odivelas, Cadaval, Azambuja, Torres Vedras, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Lourinhã e Sobral de Monte Agraço.

O Ministério Público (MP) pediu na acusação que os arguidos sejam julgados por um tribunal de júri (além de três juízes, são escolhidos/nomeados quatro cidadãos), que irá decidir em julgamento se os arguidos são culpados e quais as penas a aplicar.